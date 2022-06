1 Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in Esslingen sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden.















Ein Schaden in Höhe von etwa 52.000 Euro ist am Samstagvormittag bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Esslingen entstanden, teilte die Polizei mit. Ein 21-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 10.00 Uhr auf der Landstraße von Esslingen herkommend in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. An der Kreuzung „Rotes Kreuz“ bog der 21-Jährige nach links in Richtung Aichschieß ab und übersah hierbei laut Polizei einen entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Airbags bei Zusammenstoß ausgelöst

Durch den Zusammenstoßt wurden an beiden Autos die Airbags ausgelöst. Der 43-Jährige sowie die 16-jährige Beifahrerin des 21-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Am Auto des Jüngeren entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Den Schaden am Auto des 43-Jährigen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.