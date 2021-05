1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: /Patrick Seege

In der Esslinger Innenstadt sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Polizei vermutet ein und denselben Täter.

Esslingen - In der Esslinger Innenstadt sind zwischen 16 Uhr am Mittwochnachmittag und 7 Uhr am Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter bei einem in der Hindenburgstraße geparkten Renault Twingo, einem Seat Ateca, einem 3er BMW, einem Fiat Punto und einem Opel Corsa jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Autos. In der Urbanstraße machte er sich auf die gleiche Art und Weise an einem geparkten Mercedes E-Klasse und an einem Citroen C4 zu schaffen. In der Blumenstraße traf es einen Renault Koleos.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einige tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem wird nach betroffenen Fahrzeughaltern gesucht, die sich möglicherweise noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Polizeirevier Esslingen: Telefon 0711/3990-330.