1 Den Leerlauf akzeptieren – daraus ergeben sich ganz neue Fragen nach Sinnstiftung. Foto: Unsplash/ Chase Yi

Dir steht die Welt offen – das haben viele unter 40-Jährige oft gehört. Doch was, wenn sie das, was sie haben können, gar nicht wollen? Sondern einfach nur ihre Ruhe? Versprechungen der Arbeitswelt sehen heute viele kritisch. Nach dem Nutzen des Nichtstuns fragen zwei aktuelle Bücher.















Na, wie haben Sie gestern performt? Hatten Sie das richtige Mindset? Es gibt kaum einen Berufszweig, in dem Mitarbeiter heute nicht mit dem abstoßenden Vokabular der Coaches drangsaliert werden. Das hat ja etwas Zwanghaftes: Früher waren es ökonomischer Druck und eine protestantische Arbeitsethik, die Mitarbeiter, nun ja: motivierten. Doch dann brauchte es mehr, nämlich die Erzählung von der großen Lust aufs Arbeiten. Über die fragwürdige Sinnhaftigkeit vieler Tätigkeiten und den Druck dauerhafter Selbstoptimierung konnte die phrasenhafte Erzählung aber nicht hinweg täuschen. In einer Studie von 2022 gaben 42 Prozent von 10 000 befragten Arbeitnehmern und Führungskräften in den USA, Deutschland, Australien, Japan, Frankreich und Großbritannien an, sich ausgebrannt zu fühlen.