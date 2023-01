1 Der Philosoph Peter Vollbrecht kennt und schätzt auch in Esslingen Orte des Denkens wie den Schwörhof. Foto: Roberto Bulgrin

Ob in seinen philosophischen Cafés oder auf philosophischen Reisen – der Esslinger Peter Vollbrecht liebt es, über die großen Themen dieser Welt nachzudenken und sich mit anderen auszutauschen. In einem neuen Buch stellt er „Magische Orte des Denkens“ vor.















Peter Vollbrecht ist Philosoph, und er schätzt es, sich mit anderen Menschen über die großen Themen dieser Welt, über philosophische Antworten auf existenzielle Fragen und über bedeutende Denker aller Epochen zu unterhalten. Und er pflegt mit seinen philosophischen Reisen ein neues Genre, das die Magie einer Örtlichkeit mit der Magie eines existenziellen Themas verbindet und jeden Reiseteilnehmer einlädt, seine Lebenserfahrungen einzubringen. „Das innovative Potenzial der philosophischen Reise besteht in einer gelungenen Komposition von Außen- und Innenwelt, von thematischen Unternehmungen am bereisten Ort und von berührenden Gesprächen, die in seelische Tiefen führen“, hat Vollbrecht vor Jahren in einem Buch formuliert, das den Titel „Aufbrechen“ trägt. Nun hat der Esslinger Philosoph in einem weiteren Buch unter dem Titel „Magische Orte des Denkens“ einen Reiseführer durch die Philosophie vorgelegt – dem ersten Band soll ein zweiter, vielleicht sogar ein dritter folgen. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Peter Vollbrecht Einblick in sein jüngstes Werk.