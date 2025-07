Automobilsport: Erfolgreiche Titelverteidigungen

1 So sehen Sieger aus: Sabrina Oswald (links) und Marcel Drewes. Foto:

Das Sportgelände Hintere Halde in Deizisau war wieder einmal Schauplatz der finalen Läufe zur württembergischen Meisterschaft im ADAC-Parcours-Racing. Marcel Drewes vom veranstaltenden AMC Mittlerer Neckar siegte in beiden Wertungsläufen und holte sich damit nach einem spannenden Dreikampf den Meistertitel bei den Männer vor Rolf Oswald und Christian Oswald. Für Sabrina Oswald stand die erfolgreiche Titelverteidigung bei den Frauen nur noch rein rechnerisch in Frage. Mit dem Sieg in der Amazonenwertung beseitigte die VW-Polo-Pilotin bereits im ersten Wertungslauf die letzten Zweifel und überließ ihrer AMC-Teamkollegin Jutta Karls die Vizemeisterschaft.