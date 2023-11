Automatisierungsspezialist aus Esslingen: Wirtschaftspreis des Landes für Kurt und Wilfried Stoll von Festo

1 Wilfried Stoll und Nicole Hoffmeister-Kraut Foto: Leif Piechowski

Nach gut 20 Jahren Rückzug von der Konzernspitze des Esslinger Automatisierers Festo werden die Brüder Kurt und Wilfried Stoll mit der Wirtschaftsmedaille des Landes geehrt. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut übergab die Auszeichnung.











Die deutschen Regierungschefs und Minister lassen sich bei der Hannover Messe gerne mit den Entwicklungen des Esslinger Automatisierungsspezialisten Festo ablichten. Es gibt Fotos von Kanzlerin a.D. Angela Merkel mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin und einer Flugmaschine in Form einer Libelle. Oder aus diesem Jahr von Olaf Scholz mit einem Algenreaktor. Dagegen scheuen jene, die das Unternehmen aufgebaut haben, mittlerweile das Blitzlicht: die Gesellschafterfamilie Stoll. In dieser Woche gab es einen öffentlichen Auftritt: Die Brüder Kurt (92) und Wilfried Stoll (86), über Jahrzehnte Geschäftsführer des Automatisierungsspezialisten, haben die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Wilfried Stoll nahm sie entgegen. Die Auszeichnung wird an Unternehmer für herausragende berufliche und unternehmerische Leistungen sowie ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement verliehen.