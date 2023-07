Automatenkioske in Esslingen

1 Schnell noch mit dem Stuhl unter dem Arm ein paar Snacks und Getränke besorgen, bevor man draußen die kühlen Abendstunden genießt. Foto: Roberto Bulgrin

Um 2 Uhr morgens noch Lust auf ein Bier oder Chips? Kein Problem mehr dank Automatenkiosken und Spätis. Die Kunden freut es, die Gewerkschaft der Einzelhändler warnt vor negativen Folgen für die Beschäftigten in der Branche.















Link kopiert

Der Einzelhandel ist im Fluss. Waren, Werbung, Vertriebsmöglichkeiten und auch die Öffnungszeiten verändern sich stetig. Vor allem bei Letzterem schenken sich die Händler nichts. Der Rewe am Esslinger Bahnhof hat bis 24 Uhr geöffnet, seit Anfang des Jahres gibt es einen Späti in der Stadt, einen Kiosk, der am Wochenende bis weit nach Mitternacht offen ist.