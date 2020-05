Automarder in Bonlanden

1 Zwei Männer mit Kapuzen wurden von einem Zeugen beobachtet (Symbolfoto). Foto: Pixabay/xusenru

Beim Durchwühlen eines Autos sind zwei Männer auf frischer Tat von einem Zeugen ertappt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ergebnislos.

Filderstadt-Bonlanden - Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, nach Angaben der Polizei, einen in der Oberdorfstraße geparkten Wagen aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.10 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzen, die sich in dem Wagen zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Kriminellen verlief bislang ergebnislos. Wie sich herausstellte hatten sich die Beiden auf noch ungeklärte Art und Weise Zugriff zu dem verschlossen abgestellten Fahrzeug verschafft und den Wagen durchsucht.

Dabei ließen sie eine Mappe mitgehen, die jedoch nichts von Wert enthielt und die im Verlauf der weiteren Ermittlungen unweit des Tatortes aufgefunden werden konnte.