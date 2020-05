1 Kino-Erlebnis mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand: In zahlreichen Autokinos ist dies neuerdings möglich. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Seit Einführung der Corona-Maßnahmen erlebt die Branche der Autokinos einen ungeahnten Boom. Auch im Großraum Stuttgart haben während der Pandemie einige der Freiluftkinos eröffnet. Eine Übersichtskarte.

Stuttgart - 87 Jahre ist es her, seitdem Richard Hollingshead Jr. in seiner Heimatstadt Camden (New Jersey) 1933 das erste Autokino der Welt eröffnete. Doch bis zum Höhepunkt der Popularität sollten noch einige Jahre vergehen. Erst mit zunehmender Verbreitung des Automobils in den USA nahm in den 1950er-Jahren auch die Zahl der ganz besonderen Freiluftkinos zu. Schätzungsweise 4000 der Einrichtungen soll es damals allein in den USA gegeben haben.

In Europa, speziell in Deutschland, setzten sich die Autokinos allerdings nie wirklich durch. Zu Boomzeiten, also Anfang der 1970er-Jahre, betrug die Gesamtzahl hierzulande nie mehr als 40 – mit fallender Tendenz in den darauffolgenden Jahrzehnten. Bis vor wenigen Wochen führte das Autokino in Deutschland ein wahres Nischendasein. 2019 zählte die Filmförderungsanstalt bundesweit 18 Autokino-Leinwände, davon lediglich fünf im Ganzjahresbetrieb.

Erfolgsrezept Sternenhimmel und Popcorn

Doch seit die Corona-Pandemie alle Vorführungen in festen Kinogebäuden und andere kulturelle Angebote gestoppt hat, gewinnt das Filmegucken aus dem Auto neue Attraktivität. Sternenhimmel und Popcorn gepaart mit einem guten Film sind auf einmal wieder in und erfreuen sich in Zeiten, in denen das übrige Freizeitangebot ohnehin ziemlich eingeschränkt ist, großer Beliebtheit.

Lesen Sie hier: Das Autokino lebt auf

Auch die Zahlen der Bundesnetzagentur bestätigen das: Seit dem 1. März 2020 wurden in 43 Fällen Frequenzen für den Betrieb von Autokinos zugeteilt. Rund 30 Autokinos haben neu den Betrieb aufgenommen, etwa 50 weitere bereiten den Start bereits vor.

Auch in Baden-Württemberg sind zahlreiche der Open-Air-Kinos für Autofahrer hinzugekommen: Wir haben eine Übersichtskarte angelegt, die zeigt, wo aus dem Fahrzeug das Kino-Erlebnis in Baden-Württemberg möglich ist:

Und nicht nur Filmliebhaber setzen sich derzeit in ihr Fahrzeug. Auch bei anderen Kulturschaffenden wecken die Einrichtungen Begehrlichkeiten. So finden längst auch Konzerte, Gottesdienste, Poetry Slams und Tagungen in Drive-In-Kinos statt. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die zweite Blütezeit der Autokinos auch über die Corona-Krise hinaus andauern wird.