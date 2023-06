1 Wunschkennzeichen mit individueller Buchstaben-Zahlen-Kombination sind im Kreis Esslingen beliebt. Foto: Elke Hauptmann

Wunschkennzeichen stehen bei Autofahrern hoch im Kurs. Im Kreis Esslingen setzt jeder dritte Halter auf Individualität – das spült Geld in die Kasse der Verwaltung. Doch nicht alles ist erlaubt.















Fast 14 Millionen Euro für einen Buchstaben und eine Zahl: So viel war einem Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Nummernschild „P7“ wert. Er sicherte sich damit jüngst einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Wer hierzulande statt eines amtlich zugewiesenen Serienkennzeichens ein individuelles Nummernschild für sein Gefährt haben möchte, muss zwar nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Den Wunsch aber lassen sich die Zulassungsbehörden extra bezahlen.