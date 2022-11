1 Ab 2035 sollen in der EU neu zugelassene Pkw keine klimaschädlichen Abgase mehr emittieren dürfen. Foto: Imago/Christian Ohde

Die Transformation in der Autoindustrie wird nur mit Qualifizierung gelingen. Dafür müssen aber alle bereit sein, meint Inge Nowak.















Die Transformation in der Autoindustrie ist in vollem Gange: So hat etwa der Zulieferer Schaeffler den Abbau von 1000 Stellen allein in Deutschland angekündigt. Die Beschäftigten von ZF in Saarbrücken müssen trotz hoher Inflationsrate den Gürtel enger schnallen – und einen Teil der Tariferhöhungen für den Erhalt des Standorts zur Verfügung stellen. Der Ventilatorenhersteller EBM Papst in Mulfingen zieht sich aus dem Geschäft mit der Autoindustrie zurück – und wendet sich lukrativeren Bereichen zu. Das sind nur einige Beispiele, die deutlich machen: Den technologischen Wandel gibt es häufig nicht zum Nulltarif.