Autoindustrie in Stuttgart: Mercedes-Benz, Porsche, Bosch – eine Krise, die aufs Gemüt schlägt

1 Die Porsche-Mitarbeiter wissen noch nicht, welche Folgen das zweite Sparpaket hat. Das Bild zeigt eine Gruppe, die vor dem Ende der fast fünfstündigen Betriebsversammlung am 9. Dezember das Werksgelände verlässt. Foto: red/rsp

Jahrzehntelang war ein Job bei Mercedes & Co. in der Autobranche ein Garant für ein abgesichertes Berufsleben. Doch die Strukturkrise ändert alles. Das macht etwas mit den Menschen.











Link kopiert

Auf den ersten Blick lässt sich vor dem Werkstor am Porscheplatz nicht erkennen, was sich hinter dem Zaun, der die Fabrik gegenüber der Öffentlichkeit abschirmt, in den vergangenen Stunden abgespielt hat. Wie an jedem Tag laufen Mitarbeiter vom Werkstor in Richtung der S-Bahnhaltestelle Neuwirtshaus, vorbei an der roten 911er-Lichtskulptur, die gerade vor dem hauseigenen Museum präsentiert wird. Einige allein, manche in Gruppen, die ins Gespräch vertieft sind.