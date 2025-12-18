Autoherstellerverband ACEA: Daimler-Truck-Chefin Karin Radström übernimmt zusätzlichen Job

1 Karin Radström ist bei Daimler Truck seit Oktober 2024 Konzernchefin. Bald startet parallel ihre ACEA-Amtszeit. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ab Januar ist Karin Radström Vorsitzende des Nutzfahrzeug-Ausschusses beim Autoherstellerverband ACEA. Was die Chefin von Daimler Truck im Namen der Branche fordert.











Daimler-Truck-Chefin Karin Radström leitet ab dem 1. Januar 2026 den Nutzfahrzeug-Ausschuss des europäischen Autoherstellerverbands ACEA. Dieser wählte die 46-Jährige zu seiner neuen Vorsitzenden. Das teilte der Verband mit.

„Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, in dieser so wichtigen Phase für unsere Branche den Vorsitz des Commercial Vehicle Boards der ACEA zu übernehmen“, sagte Radström der Mitteilung zufolge in ihrer Antrittsrede. „Da viele der weltweit führenden Lkw- und Bushersteller hier in Europa ansässig sind, tragen wir sowohl die Verantwortung als auch die Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen“, so die Konzernchefin des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers, der seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen hat.

Karin Radström von Daimler Truck folgt auf Christian Levin

Der Ausschuss setzt sich aus Führungskräften der Nutzfahrzeugunternehmen zusammen, die ACEA-Mitglied sind. Darunter befindet sich etwa Christian Levin. Der Chef von Scania und der Traton-Gruppe ist derzeit noch Vorsitzender des Ausschusses. Das Amt wird jährlich neu besetzt – und zwar künftig durch Radström.

„2026 muss das Jahr werden, in dem Europa Herausforderungen in echte Fortschritte umwandelt und pragmatische Lösungen liefert, die die Wettbewerbsfähigkeit schützen und gleichzeitig die Dekarbonisierung vorantreiben“, blickt die Managerin voraus und fügt hinzu: „Europa muss sich schnell zu unserem starken Binnenmarkt für emissionsfreie Technologien entwickeln.“

Die Zentrale von Daimler Truck befindet sich in Leinfelden-Echterdingen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Darüber hinaus fordert sie: „Sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten müssen den Rechtsrahmen dringend straffen und vereinfachen und die Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen beschleunigen.“ Darauf werde sie sich während ihrer ACEA-Amtszeit konzentrieren.

Die 16 wichtigsten europäischen Hersteller von Autos, Transportern, Lkw und Bussen sind Mitglieder des Verbands. Der Vorstand setzt sich aus den Vorständen dieser Unternehmen zusammen.

Anfang Dezember wählte dieser Ola Källenius als seinen Präsident wieder. Der Chef von Mercedes-Benz startet somit im Januar in seine zweite und zugleich letzte einjährige Amtszeit. Denn der Präsident kann nur einmal im Amt bestätigt werden.