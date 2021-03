Dieb schraubt an acht Fahrzeugen Teile ab

Autohändler in Kirchheim

1 An acht Fahrzeugen fehlten die Katalysatoren. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Autohändler in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagmorgen eine böse Überraschung erlebt: An acht Fahrzeugen auf dem Gelände fehlten die Katalysatoren. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Kirchheim - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gelände eines Autohändlers in der Kirchheimer Zementstraße (Kreis Esslingen) sein Unwesen getrieben. An insgesamt acht Fahrzeugen montierte er laut Polizeiangaben im Zeitraum von 19 bis 9 Uhr die Katalysatoren ab.

Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 2800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 070212/501-0 um sachdienliche Hinweise.