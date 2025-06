Autogramme vom TV-Star: Uwe Ludolf kommt zu Kirchheimer Oldtimer-Treff

1 Wer Klassiker der Automobilgeschichte liebt, ist in Kirchheim an Pfingsten richtig. Foto: imago/Geisser

Erstmals treffen sich auf dem Güterbahnhofareal in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) an Pfingsten Oldtimerfans. Auch Prominenz hat sich angesagt.











An den kommenden Pfingstfeiertagen, 8. und 9. Juni, verwandelt sich das Güterbahnhofareal in Kirchheim unter Teck in ein Paradies für Oldtimer-Liebhaber. Das erste Kirchheimer Oldtimer-Treffen verspricht ein beeindruckendes Spektakel mit rund 300 erwarteten Fahrzeugen und einer Vielzahl von Besuchern.

Interessierte können sich auf eine vielfältige Ausstellung freuen, die von historischen Behördenfahrzeugen bis hin zu eleganten Klassikern aus Deutschland, Italien und den USA reicht. Auch Motorräder und Vespas werden nicht fehlen, was das Herz eines jeden Zweirad-Fans höherschlagen lässt. Ein Höhepunkt: Uwe Ludolf, bekannt aus der DMAX-Serie „Die Ludolfs“, wird ebenfalls vor Ort sein, um Autogramme zu geben sowie Rede und Antwort zu stehen.

Zahlreiche Oldtimer- und Klassikclubs haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, was eine bunte und interessante Palette an Fahrzeugen garantiert. „Wir freuen uns über jeden Besucher, der mit uns die Leidenschaft für historische Fahrzeuge teilt“, so der Veranstalter. Das Treffen biete Gelegenheit, in die Welt der klassischen Automobile einzutauchen, Kontakte zu knüpfen und das einzigartige Flair vergangener Tage zu erleben. Eine Foodtruck und Gastromeile sorgen für kulinarische Vielfalt.