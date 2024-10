Autoeinbruch in Esslingen: Windschutzscheibe eingeschlagen

1 Der Einbrecher versuchte zuerst, die Beifahrertür aufzubrechen. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock/Animaflora PicsStock

In Oberesslingen hat sich ein Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit brachialer Gewalt Zugang zu einem Auto verschafft. Er entwendete laut Polizei ein Mobiltelefon und richtete großen Schaden an.











Link kopiert

Ein in der Fritz-Müller-Straße in Oberesslingen abgestelltes Auto ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und sechs Uhr versuchte der unbekannte Täter nach Angaben der Polizei zunächst vergeblich, die Beifahrertür des Toyota aufzubrechen.

Da dies nicht gelungen sei, habe er mit brachialer Gewalt die Windschutzscheibe des Wagens eingeschlagen und daraus ein Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 3000 Euro.