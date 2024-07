Autoeinbrecher in Neuffen: Unbekannter stiehlt aus mindestens zwölf Autos

1 Der Unbekannte brach ersten Erkenntnissen nach zwölf Autos auf. (Symbolfoto) Foto: imago/blickwinkel/imago stock&people

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in Neuffen (Kreis Esslingen) mehrere hundert Euro, Bankkarten und eine Sonnenbrille gestohlen. Die Mehrheit der Autos war offenbar nicht abgeschlossen.











Link kopiert

 Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag aus zwölf Autos in Neuffen gestohlen. Er erbeutete verschiedene Wertgegenstände und Bargeld, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Den Angaben zufolge war die Mehrheit der Autos nicht abgeschlossen. Erst am Morgen wurden die Diebstähle entdeckt. Bis dahin hatte der Kriminelle offenbar auch mehrere Zahlungen mit den gestohlenen Karten getätigt. Einen Schaden an den Autos richtete er offenbar nicht an. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 70 25 / 91 16 90 um Zeugenhinweise, außerdem werden mögliche weitere Geschädigte aufgerufen, sich an die Polizei zu wenden.