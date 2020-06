1 Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gestohlenen Auto in Ostfildern (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen schwarzen BMW von einem Privatparkplatz in Nellingen gestohlen. Das Auto hat einen Wert von 30.000 Euro.

Ostfildern-Nellingen - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 22.45 Uhr und 9 Uhr in Ostfildern-Nellingen ein Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug, ein schwarzer BMW M3, im Tatzeitraum auf einem privaten Stellplatz mit Überdachung in der Wilhelmstraße.

Das zehn Jahre alte Fahrzeug, an dem die Kennzeichen NT-MS 58 angebracht waren, hat einen Zeitwert von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um sachdienliche Hinweise.