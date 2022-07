Autodiebstahl in Kirchheim/Teck

1 Der BMW stand abgeschlossen am Straßenrand. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag hat ein unbekannter Täter in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ein Auto gestohlen. Die Polizei bitter um Hinweise.















Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, in der Jesinger Straße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) einen Pkw gestohlen. Der dunkelbraune BMW 520d war laut Polizeiangaben verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt gewesen, als er entwendet wurde.

An dem Fahrzeug im Wert von etwa 13.000 Euro waren die Kennzeichen ES-LA-2826 angebracht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise.