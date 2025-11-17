Autodiebstahl in Deizisau: Gestohlener AMG kommt nur wenige Meter weit – Ermittlungen laufen

1 Die Besitzer des Wagens hörten seltsame Geräusche und bemerkten daraufhin, dass der AMG gestohlen worden war. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Deizisau (Kreis Esslingen) einen Mercedes AMG gestohlen. Der Wagen konnte aber kurz darauf von der Polizei aufgespürt werden.











Link kopiert

In Deizisau (Kreis Esslingen) haben unbekannte Autodiebe ihre Beute nach wenigen Metern in einem Waldstück abgestellt. Die Besitzer haben in der Nacht zu Montag den Diebstahl ihres Mercedes AMG bemerkt und sofort die Polizei informiert, berichtet ein Sprecher.

Demnach hörten sie am frühen Montagmorgen gegen 1.50 Uhr verdächtige Geräusche und bemerkten daraufhin, dass der Stellplatz vor dem Wohnhaus in der Olgastraße leer war.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Die Beamten fanden den Mercedes wenig später in einem nahegelegenen Waldstück. Das Auto stand dort verlassen. Die Polizei ermittelt.