10 Polizei und Feuerwehr rückten an. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Nachdem ein Peugeot in der Stuttgarter Innenstadt komplett ausgebrannt ist, hat die Heilbronner Straße Schäden zurückbehalten. Jetzt steht fest: Im Februar wird die Hauptverkehrsachse zur Baustelle.















Der Brand am vergangenen Samstag war eindrücklich. Mitten auf der Heilbronner Straße stand ein Auto komplett in Flammen. Auf Höhe Wolframstraße musste sie für die Löscharbeiten gesperrt werden, es entstanden stundenlange Staus in der Innenstadt. Doch das Feuer hat weitere Folgen.

Nach Angaben der Polizei ist durch die Hitze die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen worden, es fraß sich zudem Material in den Belag. Das bestätigt jetzt die Stadt Stuttgart. „Ein Polizeibericht zum Unfall liegt dem Tiefbauamt zwischenzeitlich vor. Nach Sichtung der Unfallstelle durch Mitarbeitende des Tiefbauamts ist der Belag dort lokal schwer beschädigt, aber aktuell verkehrssicher“, sagt eine Sprecherin. Die Brandstelle müsse jedoch abgefräst und der Belag erneuert werden.

Bis dahin wird es allerdings noch einige Wochen dauern. „Die Arbeiten können erst im Laufe des Februars ausgeführt werden, da bis Anfang Februar die Asphaltwerke routinemäßig für Wartungsarbeiten geschlossen haben“, heißt es bei der Stadt. Die Kosten für die Schadensbeseitigung müsse die Versicherung des Schadensverursachers bezahlen. Wie teuer das wird, ist noch nicht klar.

Sperrungen und Staus wahrscheinlich

Noch keine genauen Angaben gibt es von der Stadt Stuttgart auch dazu, wann die Baustelle eingerichtet wird und wie lange die Arbeiten dauern werden. Es wird auf jeden Fall nötig sein, zumindest einen Teil der Heilbronner Straße zu sperren. Was das für Verkehrsführung und mögliche Staus bedeutet, ist noch offen.

Der Fahrer des Peugeot 207 war am vergangenen Samstag um kurz nach 15 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, als er auf Höhe Wolframstraße Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Der 44-Jährige hielt sofort an, er und ein Mitfahrer sprangen aus dem Auto und brachten sich in Sicherheit. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Ursache des Feuers war nach Angaben eines Polizeisprechers ein technischer Defekt. Den Sachschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf lediglich 1500 Euro. Nun kommen die Kosten für den neuen Straßenbelag hinzu.