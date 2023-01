26 Prinz William (links) und Prinz Harry haben ein schlechtes Verhältnis zueinander. Das war nicht immer so: Szenen einer Bruder(hass)liebe... Foto: dpa/Yui Muk

Kurz vor der Veröffentlichung seiner Autobiografie mit dem Titel „Spare“ sickern pikante Details aus dem Leben der Royals an die Öffentlichkeit. Darin geht es etwa um einen tätlichen Angriff.















Kurz vor der Veröffentlichung von Prinz Harrys Buch „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“) dringend unerhörte Details an die Öffentlichkeit: Prinz Harry wirft seinem Bruder William in dem Buch offenbar vor, ihn während eines Streits geschlagen zu haben. Der britische „Guardian“, dem nach eigenen Angaben eine Kopie des streng geheim gehaltenen Manuskripts vorliegt, berichtete am Donnerstag über eine von Harry geschilderte Auseinandersetzung, bei der William seinen jüngeren Bruder zu Boden gestoßen haben soll.

„Er packte mich am Kragen, zerriss meine Kette und warf mich zu Boden“, zitiert die Zeitung aus dem Buch „Spare“, das in der kommenden Woche erscheint. Bei Harrys Sturz sei ein Hundenapf zerbrochen, der ihn am Rücken verletzt habe, hieß es weiter. „Ich landete auf der Hundeschüssel, die zerbrach. An den Scherben schnitt ich mich. Ich lag da eine Weile, benommen. Dann stand ich auf und sagte, er soll gehen.“

William soll Harrys Frau Meghan nach dessen Darstellung zuvor als „schwierig“ und „unhöflich“ beschrieben haben, woraufhin Harry seinem Bruder vorwarf, das Narrativ der britischen Boulevardpresse zu übernehmen. Der Erzählung nach folgten Beleidigungen, die den Streit eskalieren ließen. Harry schreibt, sein Bruder habe ihn aufgefordert, zurückzuschlagen – so wie früher bei ihren brüderlichen Kabbeleien. Das habe Harry abgelehnt.

Später sei William noch einmal im Nottingham Cottage (das Häuschen auf dem Gelände des Kensington Palace, in dem die Sussexes damals lebten) vorbeigekommen, um sich bei Harry zu entschuldigen. Der heutige Prince of Wales habe seinen Bruder gebeten, Meghan nichts von dem Zwischenfall zu erzählen. Harry habe sich nur seinem Therapeuten anvertraut – Meghan sei aber von selbst hinter die Geschichte gekommen, als sie die Kratzer auf seinem Rücken sah. „Sie war nicht überrascht, sie war nicht wütend – sondern nur furchtbar traurig.“

Vom Kensington-Palast gab es zu den Vorwürfen zunächst keinen Kommentar.

König Charles leidet unter dem Streit seiner Söhne

Das schwierige Verhältnis der Brüder soll nach Harrys Darstellung auch König Charles III. als Vater belasten. Bei einem Treffen im vergangenen Jahr nach der Beerdigung von Prinz Philip soll Charles - damals noch Thronfolger - seine Söhne gebeten haben: „Bitte Jungs. Macht meine letzten Jahre nicht zu einem Elend.“

Vor Erscheinen seiner Autobiografie „Spare“ (deutsch: „Reserve“) am 10. Januar werden noch zwei Interviews ausgestrahlt, die Harry den Sendern ITV und CBS gegeben hat. Darin zeigt sich der Royal teilweise versöhnlich: „Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder wieder“, sagte er in einem Ausschnitt, den der britische Sender ITV als kurzen Trailer auskoppelte.

„Die Tür ist immer offen“, sagte Harry dem ITV-Journalisten Tom Bradby. Ob er zur Krönung seines Vaters im Mai kommen werde, ließ der Prinz aber offen. „Der Ball liegt bei ihnen.“