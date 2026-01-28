Autobauer in Stuttgart: Wechsel nach mehr als 20 Jahren – Porsche beruft neuen Design-Chef

1 Tobias Sühlmann (links) folgt bereits im Februar als Design-Leiter auf Michael Mauer (rechts). Foto: Porsche AG

Porsche bekommt einen neuen Leiter Design. Michael Mauer tritt ab, ein Generationenwechsel steht an. Das teilte der Autobauer aus Zuffenhausen mit.











Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat einen neuen Leiter für den Bereich Design berufen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auf den 63-jährigen Michael Mauer folgte der 46-jährige Tobias Sühlmann. Laut einer Mitteilung soll er die neuen Aufgaben bereits am 1. Februar übernehmen.

911 und Panamera

„Michael Mauer hat bei Porsche eine Ära geprägt. Mit seinem Team hat er das ikonische Design des 911 behutsam in die Neuzeit geführt und gleichzeitig die Porsche Design-DNA unverkennbar auf neue Modellreihen übertragen“, wird Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, zitiert. Mauers Name ist auch mit dem Porsche Panamera verbunden, der ersten Sportlimousine in der Geschichte des Sportwagenherstellers.

Unterstützung in Übergangszeit

Mauer war seit 2004 Designchef bei Porsche. „Es war mir eine große Freude und Ehre, die Design-Philosophie von Porsche über einen so langen Zeitraum mitgestalten und weiterentwickeln zu dürfen“, zitiert ihn die Mitteilung. Gründe für sein Ausscheiden nannte Porsche zunächst nicht. Mauer war erst 2022 in die Konzernverantwortung zurückbeordert worden.

Mauer und Sühlmann haben beide an der Hochschule in Pforzheim studiert, der alte Designchef werde den neuen noch in einer Übergangszeit unterstützen. Vor seiner Zeit bei Porsche war Tobias Sühlmann für Volkswagen, Bugatti, McLaren, Bentley und Aston Martin in unterschiedlichen Funktionen tätig.

Für den Porsche-Chef Michael Leiters ist er der richtige Mann für den Job: „Tobias Sühlmann kann auf einer einzigartigen Design-Philosophie aufbauen. Mit seiner Erfahrung im Design von Sport- und Supersportwagen wird er das Profil von Porsche weiter schärfen.“