Autobauer in Stuttgart: Drei Vorstandsmitglieder verlassen Mercedes-Benz

Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG hat Veränderungen im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Mit der Ernennung der neuen Vorstände werde eine Verjüngung des Gremiums eingeleitet, so der Konzern. Um diese Manager geht es.











Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG hat Veränderungen im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Mercedes-Benz verabschiedet im kommenden Jahr „die drei sehr geschätzten Vorstandsmitglieder Sabine Kohleisen, Renata Jungo Brüngger und Hubertus Troska mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand“. Dies teilte der Stuttgarter Autobauer am Mittwochmorgen mit. Sie hätten das Unternehmen über viele Jahre hinweg mit ihrem Engagement und ihrer Expertise in höchstem Maße geprägt. Mit der Ernennung der neuen Vorstände Mathias Geisen, Oliver Thöne und Olaf Schick werde eine Verjüngung des Vorstands eingeleitet und zugleich die konsequente Transformation des Unternehmens fortgesetzt.

Kohleisen geht Ende April

Sabine Kohleisen, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin, habe den Aufsichtsrat der Mercedes-Benz AG gebeten, ihren Ende November 2025 auslaufenden Vertrag im Rahmen ihrer Lebensplanung nicht zu verlängern. „Im Sinne des Unternehmens und um die Verjüngung des Vorstands zu beschleunigen“, lege sie ihr Mandat zum 30. April nieder. Nachfolgerin von Sabine Kohleisen wird zum 1. Mai Britta Seeger, derzeit Vorständin Vertrieb.

Mathias Geisen, derzeit Leiter Mercedes-Benz Vans, soll laut Mitteilung ab 1. März die Leitung des Vorstandsressorts Vertrieb übernehmen.

Nachfolger von Hubertus Troska wird zum 1. Februar Oliver Thöne, Leiter Produktstrategie und Steuerung. Nachfolger von Renata Jungo Brüngger wird zum 1. Oktober Olaf Schick, derzeit Mitglied des Vorstandes der Continental AG, verantwortlich für Finanzen, Controlling, Integrität und Recht. Olaf Schick war vor seiner Zeit bei Continental bereits viele Jahre in verschiedenen Aufgaben bei Mercedes-Benz tätig.