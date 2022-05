Tödlicher Unfall in Wolfschlugen Frau wird von Auto erfasst und stirbt

In Wolfschlugen ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 49-jährige Fußgängerin wurde beim zurücksetzen eines Autos erfasst und erlag in der folgenden Nacht ihren Verletzungen.