Lkw brennt am Kreuz Walldorf: Ist die A5-Brücke noch befahrbar?

1 Die A5 und A6 sind gesperrt. Foto: dpa/Rene Priebe

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 5 am Kreuz Walldorf überprüft ein Statiker die vom Feuer beschädigte Brücke. Erst wenn der Statiker die Brücke freigibt, kann der Verkehr wieder fließen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Wann das sein werde, sei nicht bekannt. Am Mittag waren die A5 und die A6 in alle vier Richtungen voll gesperrt worden. Ab dem Nachmittag lief der Verkehr auf der A5 in Richtung Karlsruhe und auf der A6 in Richtung Mannheim wieder an. Die beiden anderen Richtungen bleiben auf unbestimmte Dauer voll gesperrt.

Lastwagenfahrer kam ums Leben

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein Lastwagenfahrer am Mittag auf der A5-Brücke unterwegs, unter der die A6 durchführt. Der Lastwagen prallte aus bislang unbekannter Ursache mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach gegen die Leitplanken. Schließlich blieb der Lastwagen quer auf der Fahrbahn stehen. Kurz darauf geriet der Lastwagen in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell aus, es kam zu einer massiven Rauchentwicklung.

Den Polizeiangaben nach kam der Lastwagenfahrer ums Leben. Er befand sich laut einem Feuerwehrsprecher noch im Führerhaus des Fahrzeugs, als die Rettungskräfte eintrafen. Weitere Informationen zum Lastwagenfahrer nannten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht.

Brennendes Straßenmaterial und Kunststoff fielen auf A6 hinab

Den Angaben des Feuerwehrsprechers zufolge tropfte Bitumen brennend von der Brücke herunter. Davon sei der Grünstreifen auf der A6 in Brand gesetzt worden. Zudem sei brennender Kunststoff auf die Fahrbahn gefallen. Daher wurde die A6 ebenfalls voll gesperrt. Es gebe auch Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge beschädigt worden seien, sagte der Polizeisprecher. Genaue Informationen dazu lagen ihm aber nicht vor. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag demnach größtenteils abgeschlossen.

Durch den Ferienrückreiseverkehr kam es auf den Strecken im Rhein-Neckar-Kreis zu längeren Staus. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr in alle vier von der Sperrung betroffenen Richtungen der A5 und A6 auf mehreren Kilometern. Am längsten sei der Stau auf der A5 in Richtung Heidelberg gewesen. Laut einem Polizeisprecher staute es sich dort auf etwa zwölf Kilometern Länge. Die Lage auf den Straßen entspanne sich gegen Abend aber etwas.