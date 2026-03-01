Autobahnbrücke Korntal-Münchingen: Unbekannte werfen faustgroßen Stein auf A 81 – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Steinewerfer von der A81 bei Korntal-Münchingen. Foto: Marijan Murat/dpa

Mehrere Personen haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke bei Korntal-Münchingen mit einem Stein ein Auto getroffen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.











Link kopiert

Unbekannte haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke im „Korntaler Weg“ bei Korntal-Münchingen einen etwa faustgroßen Stein auf die Autobahn A 81 geworfen. Das teilt die Polizei mit, die nach diesem Vorfall nun ermittelt. Denn die unbekannten Personen haben gegen 10.10 Uhr nicht nur einen Stein geworfen, sondern dabei auch ein Auto getroffen.

Faustgroßer Stein trifft Auto auf der A81

Laut der Polizei knallte der herabfallende Stein auf die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs, das zu diesem Zeitpunkt auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen. Bei den Tätern soll es sich um zwei bis drei Personen gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch und per E-Mail entgegen

Wer Hinweise geben kann, möge sich mit der Verkehrspolizei in Stuttgart-Vaihingen in Verbindung setzen – telefonisch unter der Nummer 07 11/6 86 90 oder per Mail an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.