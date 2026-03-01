Autobahnbrücke Korntal-Münchingen: Unbekannte werfen auf A 81 großen Stein auf Auto – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Steinewerfer von der A81 bei Korntal-Münchingen. Foto: Marijan Murat/dpa

Unbekannte haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke am Korntaler Weg bei Korntal-Münchingen einen faustgroßen Stein auf die Autobahn A 81 geworfen. Dabei wurde ein Auto getroffen. Wie die Polizei mitteilte, knallte der Stein gegen 10.10 Uhr auf die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs, das zu diesem Zeitpunkt in Richtung Stuttgart unterwegs war. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Hinweise zu Steinewerfern nimmt die Polizei entgegen

Bei den Tätern soll es sich um zwei bis drei Personen gehandelt haben. Die Polizei hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Stuttgart-Vaihingen in Verbindung setzen – telefonisch unter der Nummer 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.