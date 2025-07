Autobahnbaustelle bei Kirchheim: Bauarbeiten bei Kirchheim: A 8-Strecke wird zur Engstelle

1 Autofahrerinnen und -fahrer müssen auf der A 8 bis November mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Foto: Prill Mediendesign - stock.adobe.com

Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-Teck Ost und Aichelberg wird es auf der A 8 bis November zu Verkehrseinschränkungen kommen. Grund dafür sind Arbeiten zur Erneuerung des Bodenbelags. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, haben diese bereits am 8. Juli begonnen.

Noch bis zum 20. Juli werden auf der A 8 in Fahrtrichtung München in diesem Streckenabschnitt nachts nur zwei von drei Fahrstreifen befahrbar sein. In dieser Zeit soll die Verkehrssicherung aufgebaut werden. Zwischen dem 17. und 25. Juli stehen in Fahrtrichtung Karlsruhe tagsüber nur zwei von drei Fahrstreifen im Streckenabschnitt zur Verfügung, währenddessen wird die Baustelle eingerichtet. Ab dem 28. Juli sind in beiden Fahrtrichtungen bis November dann je zwei Fahrstreifen befahrbar. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Fahrbahn in Richtung München geführt.

Auf- und Abfahrt in Aichelberg gesperrt

Die Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung Karlsruhe ist zudem während der gesamten Bauzeit gesperrt, es sind weder die Auf- noch die Abfahrt möglich. Verkehrsteilnehmende die aus Richtung München kommen, fahren bis zur Anschlussstelle Kirchheim-Ost weiter und wechseln dort auf die A 8 in Fahrtrichtung München, um dann an der Anschlussstelle Aichelberg abzufahren. Die Auffahrt auf die A 8 in Richtung Karlsruhe ist über die Bedarfsumleitung U 10 von Aichelberg über Holzmaden zur Anschlussstelle Kirchheim-Ost möglich.