Autobahn in Bayern: Polizei stoppt Paar mit Kindern im Kofferraum

1 Die Polizei hat ein Auto gestoppt, in dem Kinder im Kofferraum mitfuhren (Symbolfoto). Foto: Armin Weigel/dpa/Armin Weigel

Auf der A3 in Bayern kontrolliert die Polizei ein Auto, in dem zwei Kinder im Kofferraum sitzen. Auf einer Bundesstraße gibt es einen ganz ähnlichen Fall.











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Die Polizei hat in Bayern zwei Autos mit Kindern im Kofferraum gestoppt. In einem Wagen auf der Autobahn 3 bei Ruhstorf an der Rott hätten zwei Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken im Kofferraum gesessen, teilte die Polizei mit. Drei weitere Kinder seien auf der Rückbank gewesen, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein.

Den Angaben nach war die siebenköpfige Familie in einem Fünfsitzer von Bulgarien in die Niederlande unterwegs. Nach der Polizeikontrolle habe ein Freund der Familie die zwei Kinder abgeholt, für die es in dem Wagen keinen Sitzplatz gab. Der Fahrer wurde angezeigt. Er muss laut Polizei „mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen“.

Zu elft in einem Siebensitzer

Einen ähnlichen Fall gab es laut Polizei in der Nähe des Grenzübergangs bei Kirchdorf am Inn. Dort waren vier Erwachsene und sieben Kinder in einem Siebensitzer auf einer Bundesstraße unterwegs. Laut Polizei waren die Kinder nicht angeschnallt und der Fahrer besaß nicht die benötigte Fahrerlaubnis.

Gegen ihn werde nun ermittelt. Die Kinder und zwei der Erwachsenen seien in einem Hotel untergebracht worden. Der Fahrer und seine Frau schliefen im Wagen, um auf ein zweites Fahrzeug für die Weiterfahrt nach Wien zu warten, hieß es.