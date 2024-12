Autobahn im Kreis Göppingen: „Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“ – A8-Anrainer jubeln über neuen Albaufstieg

1 So könnte die zukünftige Streckenführung der A8 aussehen im Oberen Filstal (unten links ist Gosbach zu sehen, auf der rechten Seite befinden sich Mühlhausen und Wiesensteig.) Foto: Autobahn GmbH

Das lange erhoffte grüne Licht für den Ausbau der Autobahn 8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt ist da. Der Landrat und die Bürgermeister der Anrainerkommunen sind erleichtert. Wie es jetzt weitergeht – und wann die Bagger voraussichtlich anrücken.











„Das wird die Region nachhaltig verändern“, sagt ein zufriedener Bürgermeister Bernd Schaefer aus Mühlhausen, während Wiesensteigs Rathauschef Gebhard Tritschler richtig erleichtert klingt am Telefon: „Ich bin geplättet, ich bin geflasht, das ist das Highlight in meinem Berufsleben.“ Die beiden sind sich sicher, dass mit dem A8-Ausbau die Verkehrsbelastung deutlich geringer werde. Weniger Lärm, weniger Staus. Als am Mittwochmorgen der Planfeststellungsbeschluss für den A8-Ausbau zwischen Mühlhausen und Hohenstadt da war, reagierten viele Menschen im Landkreis ähnlich zufrieden. Auch Landrat Edgar Wolff spricht von einer riesengroßen Erleichterung und von einem Meilenstein. „Dass es noch vor Weihnachten geklappt hat, ist ein schönes Geschenk.“