Autobahn bei Stuttgart: Auto gerät auf A8 in Vollbrand

1 Ein Auto stand am Freitag auf der A8 in Flammen. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Ein Fahrzeug fängt am Freitagnachmittag auf der A8 bei Stuttgart Flammen. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das Auto in Vollbrand.











Ein Auto ist am Freitag auf der A8 kurz nach dem Autobahnkreuz Stuttgart in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Vorfall in Fahrtrichtung München gegen 16 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache sei ein Feuer im Fahrzeug ausgebrochen.

Laut Augenzeugen entwickelte sich das Feuer rasch, sodass der Wagen bereits im Vollbrand stand, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie die Feuerwehr berichtet. Vorbeifahrende hätten bis dahin vergeblich versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt und der vollständig ausgebrannte PKW mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft. Es waren fünf Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nachdem der Einsatz abgeschlossen war, konnte die Fahrbahnsperrung in Richtung München aufgehoben und der Verkehr freigegeben werden.