Autobahn bei Neuhausen: Schwerverletzte nach Unfall auf A 8 in Klinik geflogen

1 Das Auto der 28-Jährigen wurde unter den Lastwagen geschoben. Foto: /7aktuell.de/Alexander Hald

Eine 28-jährige Autofahrerin stößt am Mittwochmorgen bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) mit einem Sattelzug zusammen. Die Frau wird schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Kilometerlanger Stau im Berufsverkehr.











Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hat sich auf der A 8 bei Neuhausen auf den Fildern ein schwerer Unfall ereignet, wodurch eine 28 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden ist, teilt die Polizei mit. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, heißt es im Bericht weiter. Demnach war die Autobahn wegen des Unfalls knapp eine Stunde bis gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Um kurz nach 9 Uhr etwa staute sich der Verkehr nach den Angaben noch auf 18 Kilometern Länge.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 33 Jahre alter Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen von der rechten Fahrspur nach rechts auf den Verflechtungsstreifen wechseln. Dabei soll er offenbar das Auto einer 59 Jahre alten Frau übersehen haben, die auf dieser Fahrspur unterwegs war und stieß in Folge dessen mit dem Fahrzeug zusammen. Anschließend seien der Lastwagen und das Auto der 59-Jährigen auf dem Verflechtungsstreifen zum Stehen gekommen.

Feuerwehr befreit Schwerverletzte aus Auto

Kurz darauf habe die 28-jährige Autofahrerin ebenfalls nach rechts auf die Überleitung wechseln wollen und dabei vermutlich den dort unfallbedingt stehenden Lastwagen mit Sattelauflieger erst zu spät erkannt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sei das Auto der 28-Jährigen nahezu ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren und anschließend teilweise unter den Anhänger geschoben worden.

Die 28-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Frau kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus dem Auto befreit werden. „Sie war ansprechbar, zog sich aber schwere Verletzungen zu“, sagt Carsten Zander, Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen. Das Auto der 28-Jährigen sowie der Lastwagen wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde ein Kran eingesetzt.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Neuhausen sowie die Flughafenfeuerwehr Stuttgart mit insgesamt 39 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten bis in den frühen Nachmittag an. Laut Polizei konnten gegen 12.45 Uhr alle Fahrstreifen wieder freigeben werden.

Der durch den Unfall entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf insgesamt circa 40 000 Euro geschätzt.