1 Der Engelbergtunnel bleibt in der Nacht auf den 11. September dicht. Foto: Simon Granville

Wegen Funktionstests: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Autobahntunnel bei Leonberg sechs Stunden lang dichtgemacht.















Während der Sanierung des Engelbergtunnels auf der A 81 bei Leonberg muss der Tunnel wegen eines Funktionstests für rund sechs Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt in der Nacht von Samstag, 10. September, auf Sonntag, 11. September, von 0 bis 6 Uhr.

Der Grund sei die „Ertüchtigung der Sicherheits- und Betriebstechnik“, erklärt die Autobahn GmbH des Bundes, die zuständig ist für die Sanierung. Dafür seien mehrere Funktionstests notwendig. Während dieser Tests ist mit gelegentlicher Lärmentwicklung durch Lautsprecherdurchsagen, Betrieb der Lüftungsanlage, Schrankenbewegung und dergleichen zu rechnen.

Ab Leonberg-West und Feuerbach ist Schluss

Die Sperrung erfolgt in der verkehrsarmen Zeit mitten in der Nacht, um Beeinträchtigungen für Autofahrer so gering wie möglich zu halten. Die Umleitung in Fahrtrichtung Heilbronn erfolgt über die U 1 ab der Anschlussstelle Leonberg-West der A 8 und in Fahrtrichtung München/Karlsruhe über die U 18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach der A 81, so die Fachleute.

Beide Röhren des Engelbergtunnels erhalten derzeit eine zusätzliche Innenschale. Diese Verstärkung stabilisiert sie künftig gegen den Gebirgsdruck des quellenden Anhydritgesteins, der im Laufe der Zeit Schäden am Tunnel verursacht hat. Gleichzeitig wird auch die Sicherheits- und Betriebstechnik des gesamten Tunnels erneuert. Die gesamte Maßnahme soll bis Mai 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 130 Millionen Euro.