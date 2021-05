Unfall in Friedrichshafen Fahrt zu Klinik endet tödlich - schwangere Frau stirbt

Eine schwangere Frau war am Freitag mit einem Verwandten auf dem Weg in ein Krankenhaus, als der Wagen mit hohem Tempo gegen eine Betonmauer prallte. Ihr Kind wurde per Not-Kaiserschnitt geholt - sein Zustand sei weiterhin lebensgefährlich.