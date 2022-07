Schweinetransporter kippt in Bayern um - 700 Tiere tot

Tragischer Unfall: Laut Polizei ist ein Schweinetransporter mit 900 Ferkeln in Unterfranken von der Straße abgekommen und umgekippt. Rund 550 Tiere starben infolge des Unfalls - weitere mussten getötet werden.















Wiesentheid - Rund 700 Ferkel sind am Dienstag nach einem Unfall eines Schweinetransporters auf der Autobahn 3 in Bayern verendet. In dem Laster waren laut Polizei rund 900 Tiere. Etwa 150 davon mussten nach dem Unfall wegen ihrer Leiden getötet werden, rund 550 starben bereits zuvor infolge des Unfalls.

Laut Polizei kam der Lastwagen bei Wiesentheid in Unterfranken im Bereich einer Baustelle von der Straße ab und kippte um. Der 34 Jahre alte Fahrer hatte vermutlich wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über den Tiertransporter verloren. Er und sein 42 Jahre alter Beifahrer kamen verletzt in Kliniken.

Die Bauarbeiter und die Feuerwehrleute verhinderten, dass die 200 Ferkel, die den Unfall überlebt hatten, auf der Autobahn umherliefen. Wegen der Hitze wurden die Tiere von den Feuerwehren mit Löschwasser gekühlt. Später wurden die Schweine in einen Ersatzfahrzeug geladen und weggebracht.