Auto rast in Bushaltestelle: Polizei nennt neue Details zu Vorfall in Gießen

1 Ein Autofahrer ist in Gießen in den Gegenverkehr gefahren – der Fahrer wurde festgenommen. Foto: IMAGO/5VISION.NEWS/IMAGO/5VISION.NEWS/

Nach dem Vorfall in der Gießener Innenstadt mit vier Verletzten hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse genannt. Ein Autofahrer soll am Nachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten berichtet, der Mann sei mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und habe dabei mehrere Menschen verletzt.

Am Abend erklärte ein Polizeisprecher in Gießen vor Journalisten, dass eine Frau, die in der Nähe stand, schwer verletzt wurde. Drei weitere Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. Unter ihnen ist laut Polizei auch der Fahrer.

Wie die beiden weiteren Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar. Ob es sich um einen Unfall handelt oder möglicherweise Absicht dahintersteckt, konnte die Polizei zunächst weiter nicht sagen. Der Fahrer wurde festgenommen.