Auto in Esslingen aufgebrochen: Polizei schnappt drei Jugendliche bei Diebstahl

1 Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen offenbar ein Auto aufgebrochen. Die Polizei konnte die drei festnehmen.











﻿ In Esslingen haben Zeugen in der Nacht auf Donnerstag drei Jugendliche beim Aufbrechen eines Autos beobachtet. Gegen 1.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil das Trio in der Mülbergerstraße an einem auf dem Parkplatz der Burg abgestellten VW ID.4 zugange war.

Einer der Jugendlichen hat dabei offenbar eine Scheibe eingeschlagen und so Zugang zum Wagen erzwungen. Die Polizei konnte die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren kurz darauf in Tatortnähe festnehmen.

Die drei wurden zur Dienststelle gebracht, wo einer der beiden 14-Jährigen die Beamten mit Schimpfwörtern beleidigte. Hinweise deuten darauf hin, dass die Jugendlichen auch für weitere Autoaufbrüche verantwortlich sein könnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben.