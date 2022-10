Spende an IS 31-Jähriger zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch einen 31-Jährigen zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er habe per Post eine Spende an die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verschickt.