Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe: 46-Jährige erliegt in Klinik ihren schweren Verletzungen

Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe Newsblog: OB Nopper und Bürgermeister Maier sind erschüttert

Eine G-Klasse fährt am Stuttgarter Olgaeck in eine Personengruppe, fünf Menschen werden leicht verletzt, drei erleiden lebensgefährliche Verletzungen. Eine 46-Jährige stirbt am Abend in einer Klinik. Wir berichten in einem Newsblog von dem Vorfall.