Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe: Newsblog: Polizei spricht von Unfall, ermittelt aber in alle Richtungen

Olgaeck in Stuttgart-Mitte G-Klasse fährt in Personengruppe – mehrere Verletzte, Festnahme

Der Fahrer einer Mercedes G-Klasse fährt am Freitagnachmittag an der Haltestelle Olgaeck in Stuttgart in eine Personengruppe. Mindestens drei Personen werden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Was bislang bekannt ist.