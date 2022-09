5 Das Auto wurde durch den Brand vollständig zerstört. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt rät einem 56-Jährigen davon ab, mit seinem Auto davonzufahren. Der Mann lässt sich aber nicht belehren – mit weitreichenden Folgen.















Den Rat seines Mechanikers sollte man nicht ignorieren – besser könnte man die Aktion eines 56-Jährigen am Samstag in Stuttgart-Untertürkheim kaum beschreiben. Doch was war passiert? Der Mann hatte sein Auto zu einer Werkstatt an der Augsburger Straße gebracht. Am gestrigen Samstagmittag wollte er dieses laut Polizei dann wieder abholen – doch davon riet ihm ein Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt dringend ab. Das Auto sei noch nicht vollständig repariert und dürfe nicht gefahren werden, soll er dem 56-Jährigen mitgeteilt haben.

Straße muss gesperrt werden

Trotz der Warnung fuhr der Mann mit seinem BMW davon. Die Folge: Nur kurze Zeit später fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Glücklicherweise bemerkte der 56-Jährige den Brand rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Durch das Feuer wurden eine Gebäudewand, ein Reklameschild und ein Stromkasten beschädigt. Die Augsburger Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden – insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro.