Autistisches Kind: Vermisster Junge tot im Main-Donau-Kanal

Nürnberg - Ein Junge ist in Nürnberg tot im Main-Donau-Kanal gefunden worden. Angehörige hatten das Kind laut Polizei am Mittag gegen 12.30 Uhr als vermisst gemeldet. Der autistische Junge im Grundschulalter hatte demnach unbemerkt das Haus der Familie in Nürnberg verlassen.

Die Polizei habe nach dem Kind mit rund zwei Dutzend Kräften gesucht. Anhaltspunkte, wo sich der Junge aufhalten könnte, gab es von den Verwandten. Die Beamten fanden das leblose Kind gegen 14.00 Uhr im Kanal und brachten es ans Ufer. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Nähere Angaben zum Alter und der Identität des Jungen wollte die Polizei mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht machen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt zu den Umständen.