1 Maya Hassan Zghaier hat bei der EnBW ihren künftigen Mann Hajar Abdalkader kennengelernt. Foto: privat

Maya Hassan Zghaier lebt seit Ende 2015 in Deutschland. Die 24-jährige Syrerin lässt sich bei der EnBW zur Mechatronikerin ausbilden. Nicht nur beruflich hat sie hierzulande Fuß gefasst – auch privat.

Stuttgart - Maya Hassan Zghaier ist ehrgeizig. Ende 2015 kam die Syrerin nach Deutschland. Sie floh vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land. Zwei Jahre war sie in der Türkei. Dann nutzte sie ihre Chance auf dem Landweg – zu Fuß, im Bus und im Zug –, um nach Deutschland zu kommen, erzählt sie in fehlerfreiem Deutsch. Sie ist angekommen.