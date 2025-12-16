1 Cafés eignen sich perfekt für kleine Pausen zum Aufwärmen im Winter. Im Bild: Fräulein Margot in Esslingen Foto: Roberto Bulgrin

Ob frischgebackener Kuchen oder italienischer Kaffee – der Kreis Esslingen bietet in den Wintermonaten eine Vielzahl an Cafés, die zum Verweilen und Genießen einladen.











Link kopiert

Der Winter hat den Kreis Esslingen fest im Griff. Zwischen der Kälte und der stressigen Suche nach Geschenken, braucht manch einer eine kleine Auszeit.

Mit einem großen Angebot an leckeren Heißgetränken und leckeren Snacks und Speisen sind Cafés perfekt zum Aufwärmen und Pause machen. Im Kreis Esslingen gibt es eine Vielzahl an solchen Lokalen. Wir haben uns vier von ihnen genauer angeschaut.

Café Pause in Ostfildern

Die Betreiber des Café Pause in Ostfildern legen, nach eigenen Angaben, Wert auf den Einkauf regionaler und saisonaler Produkte. Gemüse, Fleisch und Getränke werden lokal bezogen, zum Beispiel von bäuerlichen Familienbetrieben.

Die Speisekarte des Cafés präsentiert sich vielfältig. Sie reicht von frischen Salaten über Suppen und Fischgerichten bis hin zu nationalen und internationalen Hauptspeisen und Desserts. Alle Gerichte werden nach Angaben des Cafés täglich frisch und mit hochwertigen Zutaten zubereitet. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl an Kaffees und anderen Heißgetränken.

Café Pause: Esslinger Straße 26, Ostfildern-Nellingen, geöffnet montags bis donnerstags 9.30 bis 23 Uhr, freitags 9.30 bis 24 Uhr, samstags 17 bis 24 Uhr, sonntags 10 bis 17.30 Uhr

Café Deschawü in Plochingen

„Früher war nicht alles besser, aber vieles“, lautet das Motto im Plochinger Café Deschawü. Dort erzähle jeder Stuhl und jede Tasse eine eigene Geschichte, heißt es auf der Website. Im Mittelpunkt des kulinarischen Angebots steht original italienischer Kaffee, der auf traditionelle Art zubereitet wird. Die Küche des Deschawü setzt laut den Betreibern auf täglich frisch und von Hand zubereitete Speisen.

Ein prägender Aspekt des Deschawü ist die Musik. Sei es durch Schallplatten, spontane Wohnzimmerkonzerte oder regelmäßige Auftritte lokaler Künstler auf einer kleinen Bühne.

Deschawü – Retro Musik Café: Urbanstr. 41, Plochingen, Dienstag bis Freitag jeweils 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Fräulein Margot in Esslingen

Das Esslinger Café Fräulein Margot wird betrieben von den Schwestern Miriam und Svenja Bay. Die Atmosphäre ihres Cafés sei laut den Schwestern wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. In dem Spezialitätenkaffee werden eine Auswahl an Tees und hausgemachten Erfrischungen serviert.

Das kulinarische Angebot konzentriert sich auf die eigene Backstube. Hier entstehen verschiedene Kuchen und Törtchen. Nach Möglichkeit werden saisonale, regionale und biologische Zutaten verwendet. Außerdem bietet das Café eine Frühstücksauswahl an, die sowohl süße als auch herzhafte Optionen beinhaltet. Noch bis Ende Januar 2026 können Gäste das gemütliche Café besuchen, danach schließt das Lokal.

Fräulein Margot: Unterer Metzgerbach 14, Esslingen-Mitte, Mittwoch bis Samstag von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet, sonntags 10 bis 17 Uhr.

Die Herzogin in Nürtingen

Das Café „Die Herzogin“ in Nürtingen wird ebenfalls von zwei Schwestern geführt. Lara und Nelly Protrkic setzen in ihrem Lokal auf frisch gebackene, hausgemachte Kuchen und hochwertigen Kaffee. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl an süßen und herzhaften Frühstücksoptionen.

Seinen Namen verdankt das Café dem Standort. Direkt vor der Tür des Cafés befinde sich der letzte erhaltene Eckpfeiler des im 18. Jahrhundert abgerissenen Nürtinger Schlosses. Das Schloss diente zwischen 1426 und 1698 mehreren Herzoginnen und Gräfinnen als Witwensitz.

Herzogin Nürtingen: Schlossberg 3, Nürtingen, Mittwoch bis Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet.