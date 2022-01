1 Die VfB-Profis Nikolas Nartey, Wahid Fagir und Sasa Kalajdzic (v.li.) nutzen die kurze Bundesligapause für ein Trainingslager im spanischen Marbella. Foto: imago/Ei/r

Die DFB-Nationalelf spielt nicht, es gibt keine Pokalpartien – und dennoch nimmt sich die Fußball-Bundesliga nur drei Spieltage nach der Winterpause eine ungewöhnliche Auszeit. Warum ist das so?















Nach vier Niederlagen und einem Unentschieden in der Fußball-Bundesliga ohne ein eigenes Tor ist der Tross des VfB Stuttgart ins sechstägige Trainingslager ins spanische Marbella gereist. Während den Cannstattern die Luftveränderung guttut, um nach den verkorksten Wochen als aktueller Tabellenvorletzter im Abstiegskampf noch einmal sämtliche Kräfte zu bündeln, kommt die ungewöhnliche Spielpause am Wochenende für viele Bundesliga-Fans unerwartet.

Schließlich ruht der Profifußball in Deutschland an diesem Wochenende komplett. Und das, obwohl das Achtelfinale im DFB-Pokal gerade erst hinter den Vereinen liegt. So findet auf Cup-Ebene am Sonntag (19.15 Uhr/ARD) lediglich die Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale mit dem ehemaligen Skistar Felix Neureuther als Losfee statt.

Auch die deutsche Nationalelf, mit der der neue Bundestrainer Hansi Flick einen Startrekord von sieben Siegen in seinen ersten sieben Spielen hingelegt hat, stößt nicht in die Lücke, die durch die Pause der ersten Liga (gerade mal drei Spieltage nach der Winterpause) und der zweiten Liga (nur zwei Spieltage) entsteht. Die DFB-Elf tritt erst Ende März wieder an – dann folgen die Begegnungen gegen Israel und die Niederlande.

Die aktuelle Bundesliga-Pause basiert vielmehr auf einem Entschluss des Weltverbandes Fifa vom August 2020. Dabei betrifft die Auszeit auch die anderen europäischen Top-Ligen wie etwa die englische Premier League oder die spanische La Liga. Schließlich werden am kommenden Wochenende jene Länderspiele nachgeholt, die aufgrund der Corona-Pandemie vor anderthalb Jahren abgesagt werden mussten. „Das Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September 2020 wird durch ein Fenster vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 ersetzt – für alle Konföderationen außer der Uefa“ , heißt es im Fifa-Entscheid.

Auszeit für Europas Profis

Weil die Uefa-Nationen damals Länderspiele bestreiten durften – Deutschland hatte sich mit einem 1:1 gegen Spanien in Stuttgart aus dem langen „Lockdown“ zurückgemeldet – erhalten die europäischen Nationalspieler nun mitten in der Saison eine ungewöhnliche Verschnaufpause.

Im Rest der Fußball-Welt werden in der letzten Januar-Woche nun die ausgefallen Länderspiele von damals nachgeholt. So tritt Brasilien mit Superstar Neymar in Ecuador an, Argentinien mit Lionel Messi bei Erzfeind Chile. Während der Afrika-Cup noch bis zum Finale am 6. Februar läuft, treffen auch die USA und Kanada aufeinander, genauso wie der Irak und der Iran.

Wataru Endo ist auf Reisen

Auch der VfB Stuttgart muss in Marbella auf eine Stütze in seinem Kader verzichten: Denn der Kapitän Wataru Endo ist unter der Sonne Südspaniens nicht mit dabei. Endo trifft mit Japan in der WM-Qualifikation zunächst am Donnerstag auf China – und vier Tage später auf Saudi-Arabien.