1 Die Schauspielerin Lily Frank und der Schauspieler Timo Beyerling (Mitte) erhielten den Esslinger Theaterpreis (links WLB-Intendant Friedrich Schirmer, rechts der Vorsitzende des Vereins der Freunde der WLB, Wolfgang Clauß). Die Preisträger Alessandra Bosch und Antonio Lallo konnten krankheitshalber nicht an der Verleihung teilnehmen. Foto: Marcus Grube

Der Verein der Freunde der WLB hat vier Schauspielerinnen und Schauspieler sowie zwei Inszenierungen der Esslinger Landesbühne ausgezeichnet.











Sie sind so etwas wie die Esslinger Theateroscars: die Preise, die der Verein der Freunde der WLB alljährlich an Ensemblemitglieder und Inszenierungen der Esslinger Landesbühne verleiht. Nur Corona zwang zu einer zweijährigen Pause, ansonsten reicht die schöne Tradition bis in die Spielzeit 2009/10 zurück, mit Nadine Ehrenreich und Ralf Hönicke als ersten der seither Ausgezeichneten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden seit diesem Neustart von einer Jury gekürt, vorher gab es bereits einen Publikumspreis.