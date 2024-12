Auszeichnungen: Europäischer Filmpreis: Regiepreis für Emilia Pérez

1 Jacques Audiard wird beim Europäischen Filmpreis für seine Regie bei "Emilia Pérez" auszeichnet. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Der Film «Emilia Pérez» erzählt von einem mexikanischen Kartellboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. Für seine Regie erhält Altmeister Jacques Audiard einen Europäischen Filmpreis.











Link kopiert

Luzern - Die Europäische Filmakademie hat den Franzosen Jacques Audiard für die beste Regie ausgezeichnet. Filmemacher Audiard (72) wurde in Luzern für seine Musikkomödie "Emilia Pérez" geehrt, die von einem mexikanischen Kartellboss handelt, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. "Emilia Pérez" ist ein Mix aus verschiedenen Genres und Stilen.

Zum Cast gehört unter anderem Popstar Selena Gomez. In der Kategorie "Europäische Regie" setzte sich Audiard unter anderem gegen Pedro Almodóvar ("The Room Next Door") und Mohammad Rasoulof ("Die Saat des heiligen Feigenbaums") durch.