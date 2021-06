1 Ulrich Fehrlen (Mitte) mit seiner Frau Ingrid bei der Verleihung der Auszeichnung durch OB Jürgen Zieger. Foto: /Robin Rudel

Der Esslinger Sportfunktionär und Kommunalpolitiker Ulrich Fehrlen erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Esslingen - "Ich bin eigentlich nicht der typische Ehrenamtler“, sagt Ulrich Fehrlen. Das mag sein, auch wenn die Aussage angesichts der vielen Posten, die der gerade 74 Jahre alt gewordene Ur-Esslinger seit vielen Jahren begleitet, etwas verwundern mag. Aber er kann sie erklären. In jedem Fall verkörpert Fehrlen die Art engagierter Mitbürger, die sich eine Gemeinschaft nur wünschen kann: vielseitig im Einsatz, mit einer großen Leidenschaft für die jeweilige Aufgabe und vielleicht noch ein bisschen mehr Pragmatismus. „Zeitweise war ich Vorsitzender von fünf Vereinen gleichzeitig“, sagt er und lacht. Alle Ämter aufzuzählen, die er seit Mitte der 1970er-Jahre innehatte, ist fast unmöglich. Am bekanntesten ist Fehrlen in Esslingen und um Esslingen herum als Vorsitzender des 2000 Mitglieder starken Mehrspartenvereins Turnerschaft Esslingen, als Chef des Sportverbandes Esslingen sowie als FDP-Kreis und -Gemeinderat. Obwohl er sich immer in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und die Sache wichtiger genommen hat als sich selbst, ist ihm Freude und Stolz anzumerken, als ihm Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger im coronabedingt kleinen Rahmen das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verleiht. „Wenn es einer verdient hat“, hört man in der Stadt, „dann ist es der Ulrich Fehrlen.“