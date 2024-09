Auszeichnung: Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2024 beginnt

1 Die Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne beginnt. (Archivfoto) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zum 30. Mal wird der Publikumspreis Goldene Henne vergeben. Nun startet das Voting.











Leipzig - Der Publikumspreis Goldene Henne kommt in die entscheidende Phase. Von diesem Donnerstag an ist das Voting freigeschaltet. Dann bleibt bis zum 25. September Zeit, in den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport Sieger oder Siegerinnen zu küren, wie Hubert Burda Media mitteilte. Der Publikumspreis wird am 15. November in Leipzig verliehen. Die Sendung moderieren Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger.

Vergeben wird der Preis gemeinsam von der Zeitschrift "Super Illu" und dem MDR Fernsehen. Die Goldene Henne wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Die Gewinner erhalten eine Skulptur in Vogelform. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann.